В Шатуре установили более 700 новых светильников

На оперативном совещании в администрации г. о. Шатура подвели итоги работы по устройству и модернизации уличного освещения. Всего в округе за прошедший год установили 347 опор освещения и 731 светильник, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По губернаторской программе «Светлый город» установили 51 опору и 312 светильников в Шатуре на Больничном проезде и Береговой улице, на Березовой аллее в Шатурторфе, в поселках Черусти и Митинская, селах Алексино-Туголес, Петровское, Середниково.

За счет местного бюджета по 14 адресам в округе установили и обновили освещение при проведении комплексного благоустройства дворов и установке детских игровых площадок, 21 двор осветили по обращениям жителей.

Уже в конце года удалось включить в график еще 30 адресов. Сюда вошли самые темные дворы и те маршруты, по которым движется наибольшее число жителей. Эту работу завершат до конца декабря.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.