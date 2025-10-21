В Шатуре прошел смотр дорожной техники

сегодня в 18:25

Глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий оценил готовность техники к зимнему сезону. В сквере «Олимпийский» Служба дорожного хозяйства и благоустройства округа продемонстрировала арсенал техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для содержания дворов и общественных пространств в осенне-зимний период Служба дорожного хозяйства и благоустройства округа задействует 34 единицы техники. Это 10 мини-погрузчиков, 18 тракторов, 4 фронтальных погрузчика и 2 экскаватора.

Для уборки снега и обработки от наледи муниципальных автомобильных дорог в распоряжении Службы дорожного хозяйства 11 единиц техники. Это 3 автогрейдера, 2 автопогрузчика, 3 КДМ, 2 МТЗ, 1 самосвал.

«Машины будут работать в комплексе: это расчистка дорог, вывоз снега, посыпка пескосоляной смесью, уборка дворов», — прокомментировали в Службе.

На содержание автомобильных дорог заготовлено 5500 т песка, 575 т соли. Причем часть реагентов осталась с прошлого периода: 1725 т песка и 175 т соли.

Работу по содержанию региональных дорог в округе возьмет на себя Мосавтодор.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.