В Шатуре продолжается строительство ливневки на проспекте Ильича

В Шатуре продолжаются работы по строительству ливневой канализации на проспекте Ильича. В данный момент идет устройство магистрального коллектора дождевой канализации на участке за Дворцом спорта «Шатура». Также подрядчик приступил к строительству очистного сооружения сточных вод на улице Интернациональной, на выезде из города, сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе реализации проекта одновременно с прокладкой ливневки заменят старые трубы инженерных сетей.

Реконструкция проспекта — большой долгожданный проект для жителей города. Его реализация потребует масштабных дорожных и земельных работ.

Где-то будет сложно пройти во время проведения работ, где-то придется нарушить привычный глазу вид.

Администрация округа просит проявить терпение и понимание, приносит извинения за возможные неудобства.

Завершить работы планируют в сентябре. В результате реализации проекта в городе появится ливневая канализация, которая поможет

ликвидировать проблему подтоплений проезжей части и тротуара. Это беспокоило жителей на протяжении многих лет. Приступить к работам удалось при поддержке губернатора Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.