В Шатуре планируется провести капремонт водопроводных сетей

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Шатура.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту водопроводных сетей в городском округе Шатура Московской области», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту водопроводных сетей, г. о. Шатура (1 этап). Общая протяженность водопроводных сетей холодного водоснабжения — 19 940 м. п. В ходе выполнения работ по комплексному капитальному ремонту будут проведены следующие мероприятия: разборка покрытий и оснований, земляные работы, разборка чугунных трубопроводов, прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, ремонт/устройство колодцев, восстановление покрытий.

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.