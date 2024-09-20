В Шатуре планируется провести капремонт водопроводных сетей
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В городском округе Шатура планируют провести капитальный ремонт водопроводных сетей, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.
Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Шатура.
«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту водопроводных сетей в городском округе Шатура Московской области», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.
В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту водопроводных сетей, г. о. Шатура (1 этап). Общая протяженность водопроводных сетей холодного водоснабжения — 19 940 м. п. В ходе выполнения работ по комплексному капитальному ремонту будут проведены следующие мероприятия: разборка покрытий и оснований, земляные работы, разборка чугунных трубопроводов, прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, ремонт/устройство колодцев, восстановление покрытий.
Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.
«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.