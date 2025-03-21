В Шатуре планируется капитально отремонтировать 250 м участков теплосетей

В округе Шатура планируют капитально отремонтировать 250 м участков теплосетей, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета муниципального округа Шатура.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей в муниципальном округе Шатура», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, м. о. Шатура, п.Туголесский Бор, от ТК-48 до ТК-56 (в т. ч. ПИР)».

Диаметр наружных тепловых сетей — 219 мм, длина — 250 м.

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.