В Шатуре оборудовано 11 площадок для крупногабаритного мусора

Вывоз крупногабаритного мусора жители муниципального округа Шатура могут заказать через региональный портал Госуслуг или избавиться от ненужных вещей самостоятельно, выбросив КГО на специально оборудованные площадки, сообщает пресс-служба администрации округа.

КГО — это предметы хотя бы с одним габаритом более 50 сантиметров: элементы мебели, фанера, бытовая техника.

В муниципальном округе Шатура оборудовано 11 площадок для крупногабаритных отходов:

г. Шатура, ул. Спортивная, д. 5;

г. Шатура, ул. Жарова, д. 39;

г. Шатура, пр-кт Борзова, д. 3/1;

г. Шатура, ул. Энергетиков, д. 22/14;

г. Шатура, ул. Строителей, д. 2/1;

г. Шатура, ул. Клары Цеткин, д. 14;

г. Рошаль, Лесхоз;

г. Рошаль, ул. Октябрьской Революции, д. 58;

с. Петровское (около церкви);

с. Митинская, ул. Святоозерская;

п. Шатурторф, ул. Лесная, д. 2А.

В администрации округа жителей призвали соблюдать правила и напомнили, что за их нарушение предусмотрена административная ответственность.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.