В Шатуре объявлен конкурс на капитальный ремонт котельной

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременной подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту котельной в городском округе Шатура Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования по мероприятию: «Капитальный ремонт котельной (в части установки аккумуляторных баков запаса холодной воды) по адресу: Московская область, г. о. Шатура, р. п. Черусти, ул. Новая (в т. ч. ПИР)»», мощность котельной 5,7 МВт. Планируется установка накопительной емкости (бак запаса холодной воды) — 1 шт. объемом 50 м³, а также установка насосной станции под накопительную емкость.

«Выполнение работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Шатура.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил все дома подготовить к осенне-зимнему сезону до октября. К новому отопительному сезону проинспектируют и приведут в порядок не только инженерные коммуникации, но и подъезды, подвалы, чердаки, крыши и фасады многоквартирных жилых домов.

«В каждом нашем муниципалитете идет масштабная программа модернизации системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. Она состоит из трех слагаемых: 1-е — котельная, 2-е — сети, 3-е — многоквартирные дома», — сказал губернатор.