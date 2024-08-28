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В Шатуре объявлен конкурс на капитальный ремонт котельной «Восточная»

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременной подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту котельной «Восточная» (в части установки аккумуляторных баков запаса холодной воды) в г. о. Шатура, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Выполнение работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение капитального ремонта котельной «Восточная» (в части установки аккумуляторных баков запаса холодной воды) по адресу: Московская область, г. о. Шатура, г. Рошаль, ул. Коммунаров.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Шатура.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.