В Шатуре обеспечили подключение земельных участков для многодетных семей

В Московской области продолжается реализация мероприятий по технологическому присоединению к электросетям, сообщает пресс-служба Минэнерго региона.

Как ранее отметил Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, технологическое подключение к сетям выполняется при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Так, специалисты «Мособлэнерго» обеспечили условия для подключения к сетям земельных участков, предназначенных под строительство домов для многодетных семей на улице Береговой в г. о. Шатура. Мероприятия реализованы в рамках договора технологического присоединения.

В августе текущего года энергетики в ходе строительства линии электропередачи протяженностью 250 метров смонтировали самонесущий изолированный провод. По данной ВЛ-0,4 кВ новые потребители в районе ул. Береговой будут обеспечиваться электроэнергией от комплектной трансформаторной подстанции КТП-18. В будущем к ЛЭП смогут подключиться и другие потребители в данном районе.

«Мособлэнерго» уделяет особое внимание технологическому присоединению социально значимых объектов и увеличению мощности для них. Большинство подобных заявок выполняются энергетиками в приоритетном порядке с опережением установленных договором сроков. Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании: moetp.ru.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.