В Шатуре начали строить новые газовые сети на улице Чехова

В Шатуре стартовало строительство новых газовых сетей на улице Чехова в рамках программы «Социальная газификация». Уже подключено 257 домов, а подано 328 заявок, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

В Шатуре продолжается реализация программы «Социальная газификация». На улице Чехова начались работы по строительству новых газовых сетей. Проект реализует подрядная организация ООО «Бридж-Сервис» филиала АО «Мособлгаз» «Восток».

По данным компании, 328 жителей уже подали заявки на подключение к газу, а 257 домовладений успешно подключены к сетям. Строительство новых сетей протяженностью 300 метров ведется в соответствии с графиком.

Программа догазификации бессрочная, заявку можно подать в любое время. Для участия необходимо иметь в собственности и зарегистрировать в ЕГРН капитальный дом и земельный участок, находиться в зоне газификации и использовать газ для бытовых нужд.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.