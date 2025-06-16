В Шатуре на центральной улице ремонтируют фасад многоэтажного дома

Дом № 53 на проспекте Ильича вошел в краткосрочный план региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории м. о. Шатура, на 2023–2025 годы. После того как жители подготовили фасад — убрали сплит-системы и телевизионные тарелки, рабочие развернули строительный городок. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На объекте уже появились строительные леса. Специалистам подрядной организации предстоит выполнить ремонт фасада здания с применением системы утепления с тонким наружным штукатурным слоем. Это избавит здание от промерзания. Красивый внешний вид дому придаст и то, что все балконы будут обшиваться одинаковым по цвету профлистом. Также в подъезде произведут замену оконных блоков, обновят входные двери, отремонтируют отмостки. Все работы планируется завершить до середины сентября.

По словам генерального директора ООО «НикСтройАльянс» Николая Лаптика, их организация уже зарекомендовала себя в округе. Бригада привела в порядок фасад дома № 6а по улице Вокзальной в поселке Пустоши.

Ход ремонтных работ в многоквартирном доме на проспекте Ильича в Шатуре будут контролировать эксперты регионального управления технадзора капитального ремонта. У самих жителей также будет возможность обратиться к подрядчику для разрешения каких-либо вопросов. Контактные номера телефонов указаны в объявлениях, расклеенных на информационных досках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.