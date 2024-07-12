В Шатуре идет замена аварийных участков теплосетей

В городском округе Шатура продолжается подготовка к отопительному сезону. Ресурсоснабжающие организации — «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро» и Шатурское производственно-техническое объединение городского хозяйства — ведут прокладку теплосетей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, замена аварийных участков теплотрассы ведется в поселках Мишеронском, Осаново-Дубовом, Шатурторфе.

В Шатуре специалисты ГРЭС заменят 7 км тепловых сетей и горячего водоснабжения. Рабочие уже демонтировали старые участки теплопровода и начали монтаж новых труб. Ремонтные работы планируется завершить к отопительному сезону.

Одновременно идет подготовка объектов теплоснабжения. Котельные останавливают по графику на две недели. Здесь тестируют оборудование и ведут замену вышедших из строя элементов и даже целых систем. Например, в Дмитровском Погосте собрали и подключили новый котел.

На время работ у жителей отключают горячую воду. Узнать срок отключения в своем доме можно на интерактивной карте коммунальных услуг МКД, запущенной министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.