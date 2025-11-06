В Шаховской завершен масштабный ремонт подъездов

Масштабные работы по ремонту подъездов в домах по улицам Комсомольская и Шамонина успешно завершены в муниципальном округе Шаховская. Проект, реализованный в рамках программы развития жилищной инфраструктуры, значительно повысил уровень комфорта и безопасности для сотен жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Обновление затронуло подъезды домов по адресам: улица Комсомольская, № 6 и № 6А, № 3, а также улица Шамонина, № 26. Специалисты провели комплексный ремонт, преобразивший общие пространства многоквартирных домов.

В ходе работ были полностью обновлены стены и потолки, а также приведена в порядок внутренняя отделка помещений. Особое внимание уделили функциональности и эстетике: установлены новые современные светильники, заменены старые окна на лестничных площадках, отремонтированы входные группы, обеспечивающие безопасность и чистоту.

Помимо основных строительных работ, были выполнены важные детали, улучшающие быт жителей: в подъездах повесили новые почтовые ящики, установили информационные стенды и обновили все осветительные приборы. В текущем году также произведена замена перил лестниц, а там, где это было необходимо, восстановлено плиточное покрытие.

Работы велись с соблюдением всех современных требований безопасности и качества, что гарантирует долговечность и надежность проведенного ремонта.

Глава Шаховского округа Гаджиев Замир Агарзаевич подчеркнул значимость проведенных мероприятий. «Ремонт подъездов — это не просто обновление стен и потолков, это одно из важнейших направлений нашей работы по созданию комфортной и безопасной городской среды для каждого жителя. Мы стремимся, чтобы каждый человек чувствовал себя уютно и защищенно, возвращаясь домой», — отметил Замир Агарзаевич.

Благодаря этим работам десятки семей получили не только обновленные, но и более безопасные и функциональные общие пространства, что значительно улучшает качество жизни в многоквартирных домах округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.