В Шаховской приступили к обновлению объектов теплоснабжения

На территории муниципального округа Шаховская активно ведется работа по обновлению объектов теплоснабжения в рамках реализации государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Помимо модернизации уже имеющихся котельных, в округе также строятся новые объекты, способные удовлетворить растущие потребности местного населения в тепле.

Одним из ключевых проектов является возведение современной блочно-модульной котельной на улице Садовая. На сегодняшний день уже выполнен залив фундамента, начаты работы по монтажу арматуры, необходимой для установки основного корпуса котельной и дымовой мачты.

Котельная будет оснащена тремя котлами, каждый из которых обладает мощностью 1 МВт. Это позволит обеспечить теплом следующие учреждения и жилые объекты: детская школа искусств, теннисный центр, дворец торжеств, новый многоквартирный жилой дом

Таким образом, ввод в эксплуатацию новой котельной станет важным этапом в развитии инфраструктуры района, способствуя повышению уровня комфорта жителей и улучшению качества предоставляемых коммунальных услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.