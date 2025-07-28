В Шаховской оперативно устранили прорыв трубопровода

Минувшей ночью в муниципальном округе Шаховская вследствие прорыва центрального трубопровода без воды осталось два многоквартирных дома. Работники профильных служб оперативно устранили прорыв, сообщает пресс-служба администрации округа.

В утренние часы 28 июля, обеспокоенные отсутствием холодной воды, жители домов по улице Комсомольская и Базаева обратились в круглосуточную аварийную службу. На место аварии выехала бригада МПКХ «Шаховская».

В ходе осмотра центрального трубопровода, диаметром 300 мл, сантехники обнаружили большую трещину. Благодаря слаженной и оперативной работе специалистов прорыв был локализован и устранен в течении двух часов. Коммунальщики заменили 5 м трубы.

На данный момент работы по устранению коммунального инцидента завершены. Ресурс продолжили подавать абонентам в полном объеме.

Также стало известно, что аналогичный инцидент произошел в 2024 году. Администрацией муниципального округа Шаховская были запланированы работы по восстановлению главных водопроводных сетей на будущий год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с „Газпромом“», — рассказал Воробьев.

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