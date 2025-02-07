В Шаховской обновляют водозаборный узел

Один из крупнейших водозаборных узлов (ВЗУ) в муниципальном округе Шаховская, расположенный по улице Базаева, ожидает масштабная реконструкция и обновление внешнего вида. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Шаховская.

Этот ВЗУ играет ключевую роль в обеспечении водой не только жителей поселка, но и близлежащих населенных пунктов, включая Судислово и Малое Судислово, Гаврино, Шестаково и территорию за железной дорогой.

Уже сейчас жители могут наблюдать первые изменения: строители возводят новое бетонное основание, которое будет облицовано песчаником, что придаст зданию современный и эстетичный вид. Также запланирована установка нового забора из железа, который не только улучшит внешний вид территории, но и повысит безопасность объекта.

Фасад станции будет облицован современным металлопрофилем в стильной бело-серой цветовой гамме. Это придаст ВЗУ современный и аккуратный вид, гармонично вписывающийся в облик поселка.

Благодаря проводимой реконструкции водозаборный узел не только обеспечит бесперебойную подачу качественной воды жителям Шаховского округа, но и станет украшением улицы Базаева.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.