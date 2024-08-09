сегодня в 13:22

В Шаховской объявлен конкурс на строительство еще одной котельной

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству блочно-модульной котельной 5 МВт в городском округе Шаховская, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ планируется завершить к 2026 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на строительство БМК на 5 МВт по адресу: Московская область, г. о. Шаховская, рп. Шаховская ул. 1-я Советская д. 54а (в т. ч. ПИР).

Первым этапом работ будет разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации. Далее выполнение работ по строительству объекта, а также поставка и монтаж оборудования.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Шаховская.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.