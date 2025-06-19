сегодня в 18:30

В Шаховской началась модернизация котельной на улице Заречная

В Шаховском муниципальном округе стартовали масштабные ремонтные работы на котельной, расположенной на улице Заречная. Модернизация объекта призвана повысить надежность и эффективность теплоснабжения жилых домов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На данный момент на котельной активно ведутся демонтажные работы устаревшего оборудования. Параллельно рабочие занимаются подготовкой основания для установки нового оборудования: осуществляется заливка пола и стяжка.

После завершения демонтажных работ и подготовки основания начнется монтаж современного, более эффективного и экологичного котельного оборудования.

Эта котельная является важным объектом инфраструктуры, обеспечивающим теплом девять многоквартирных домов в Шаховской. Благодаря модернизации улучшится качество теплоснабжения, повысится надежность работы системы и снизится нагрузка на окружающую среду.

Администрация Шаховского муниципального округа прилагает все усилия для того, чтобы жители девяти домов на улице Заречная получили качественное и бесперебойное теплоснабжение в зимний период.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.