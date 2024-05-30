В Шаховской меняют газовое оборудование в многоквартирных домах

Сотрудники подрядной организации приступили к замене газового оборудования в многоквартирных домах в Мирном переулке в городском округе Шаховская.

«Наши специалисты начали прокладывать газовые трубы с 24 мая в домах № 6, № 8, № 10 по переулку Мирный. Пока делаем фасад», — сказал руководитель проекта «Центр Газ» Алексей Говоров.

На очереди у организации улицы Шамонина, Базаева и дом № 2 по улице 1-я Советская. До конца июня все работы в муниципалитете должны завершить, после чего рабочие займутся многоквартирными домами в селе Белая Колпь.

По федеральной программе от Фонда капитального ремонта Московской области в каждом доме заменят трубы внутри квартир и на внешней части зданий, а также поставят датчики загазованности. Обязательная установка систем автоматического контроля загазованности в каждой квартире в рамках программы капремонта стала важным нововведением в 2022 году.

Московская область уделяет огромное значение вопросам газовой безопасности и обеспечению безопасного проживания в газифицированных домах. Программа капитального ремонта по замене системы газоснабжения начала реализовываться в Подмосковье с 2016 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям региона.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.