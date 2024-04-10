На пляже в Шаховской установят новое оборудование и благоустроят территорию

В Шаховской благоустроят зону отдыха на плотине в 2024 году, следует из опубликованной закупочной документации комитета по конкурентной политике Московской области.

Соответствующее извещение размещено в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит выполнить работы по устройству покрытий, настилов и пирсов, установить беседки, качели, скамейки, навесы, системы видеонаблюдения, наружного освещения, водоснабжения, электроснабжения, установить общественный туалет, вышку спасателя, пляжные зонты, детское и спортивное оборудование, провести работы по озеленению территории.

Благоустройство зоны отдыха будет осуществляться в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» и финансироваться за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Московской области и городского округа Шаховская Московской области.

Завершить благоустройство зоны отдыха планируется в 2024 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.



«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.

