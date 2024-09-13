В Серпухове завершился первый этап модернизации уличного освещения

В Серпухове успешно завершен первый этап модернизации системы уличного освещения в рамках муниципальной программы. Новое оборудование установлено на 12 адресах, в том числе в д. Пущино на ул. Садовой. Протяженность участка составила более 2 км, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

При существовании Серпуховского района была допущена ошибка — бездоговорное использование электроэнергии, что привело к демонтажу светильников. Для улучшения ситуации заключены договоры с группой «Россети», установлены приборы учета. Данная проблема коснулась многих территорий городского округа.

По многочисленным обращениям жителей выделили дополнительные средства на второй этап модернизации освещения. Он включает в себя 24 объекта. В первую очередь, работы будут проводиться в сельских населенных пунктах. Этот этап планируется завершить до конца года.

«В следующем году планируем продолжить программу, чтобы в ближайшее время полностью решить проблему освещения в сельских населенных пунктах», — отметил Глава Серпухова Сергей Никитенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.