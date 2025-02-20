В Серпухове завершили ремонт центрального теплового пункта

сегодня в 13:59

В Серпухове завершился ремонт центрального теплового пункта. ЦТП обеспечивает горячей водой и теплом 7 многоквартирных домов в микрорайоне г. Пущино, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подрядчик провел на объекте модернизацию. Полностью заменили оборудование: теперь на ЦТП установлены новые современные пластинчатые подогреватели и насосная группа, работающая от частотных преобразователей.

Это позволит не только экономить электроэнергию, но и обеспечивать качественное и надежное снабжение ресурсами.

Безопасность регулирования отлажена и сможет обеспечить автоматический перезапуск оборудования в случае просадок напряжения или отключения.

Современная погодозависимая автоматика позволяет калибровать параметры с точностью до градуса. Жители многоквартирных домов, запитанных от данного ЦТП, уже ощутили все плюсы нового оборудования и отметили хорошее качество горячего водоснабжения и отопления.

Работы по ремонту ЦТП проводились в рамках госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023-2028 годы».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что индивидуальные тепловые пункты позволяют более рационально расходовать ресурсы. Автоматическая система по температуре наружного воздуха самостоятельно принимает решение, какую температуру подавать в квартиры.

«Наша задача — максимально устанавливать ИТП в старых домах. Благодаря этому можно и подавать тепло на верхние этажи, и регулировать подачу в тех МКД, которые нуждаются в повышении давления или, наоборот, в понижении», — сказал Воробьев.