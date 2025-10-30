В Серпухове завершили благоустройство 16 дворовых территорий

сегодня в 19:01

Выполнено:

Асфальтирование проездов и парковочных зон.

Устройство пешеходных дорожек.

Установка малых архитектурных форм: скамеек и урн.

Проведено озеленение.

Особое внимание уделено модернизации объектов для досуга и спорта. Устаревшее оборудование заменено на современное:

Безопасные детские игровые комплексы.

Уличные спортивные тренажеры (воркаут).

Многофункциональные спортивные площадки.

Проведенные работы направлены на создание комфортной среды для всех категорий жителей: от детей до старшего поколения. Новые дворы предоставляют возможности для игр, занятий спортом и спокойного отдыха.

В настоящее время подрядные организации работают на объектах по ул. Гагарина, д. 3, 5 в Протвино.

Программа благоустройства дворовых территорий будет продолжена в следующем году.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.