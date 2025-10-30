В Серпухове завершили благоустройство 16 дворовых территорий
Фото - © Пресс-служба Администрации г.о. Серпухов
В городском округе Серпухов завершено благоустройство 16 дворовых территорий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Выполнено:
- Асфальтирование проездов и парковочных зон.
- Устройство пешеходных дорожек.
- Установка малых архитектурных форм: скамеек и урн.
- Проведено озеленение.
Особое внимание уделено модернизации объектов для досуга и спорта. Устаревшее оборудование заменено на современное:
- Безопасные детские игровые комплексы.
- Уличные спортивные тренажеры (воркаут).
- Многофункциональные спортивные площадки.
Проведенные работы направлены на создание комфортной среды для всех категорий жителей: от детей до старшего поколения. Новые дворы предоставляют возможности для игр, занятий спортом и спокойного отдыха.
В настоящее время подрядные организации работают на объектах по ул. Гагарина, д. 3, 5 в Протвино.
Программа благоустройства дворовых территорий будет продолжена в следующем году.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.