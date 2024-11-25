В Серпухове зафиксировали нарушения сброса отходов в контейнеры

В городском округе Серпухов активно проводятся необходимые меры против несанкционированной утилизации отходов на контейнерных площадках. В этой работе существенно помогают видеокамеры системы «Безопасный регион», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За ноябрь текущего года было зафиксировано 6 нарушений, из которых 4 штрафа на ул. Школьная, д. 80 и 2 штрафа на ул. 1905 года, д. 56.

Сначала камеры фиксируют государственный номер автомобиля, из которого выбрасываются мусор. После этого владельцу транспортного средства выписывается штраф по упрощенной процедуре. Размер штрафа для граждан — до 70 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч, для юрлиц — до 200 тысяч рулей.

Утилизация мусора в обязательном порядке должна производиться в том населенном пункте, где проживает сам гражданин. Но не стоит забывать, что для этого необходимо заключить договор на вывоз бытовых отходов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.