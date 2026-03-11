В Серпухове вывезли более 87 тысяч кубометров снега

Коммунальные службы Серпухова продолжают устранять последствия обильных снегопадов и готовят город к весеннему периоду. С начала сезона с улиц вывезли 87 010 кубометров снега, работы ведутся более чем по 30 адресам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Основная задача коммунальных служб — обеспечить безопасное и комфортное передвижение жителей, а также сохранить дорожное покрытие и общественные пространства в период перепадов температур.

Сейчас специалисты комбината благоустройства сосредоточены на вывозе снега, чтобы снизить риск подтоплений и образования наледи при таянии. В перечне работ — более 30 адресов, включая улицы Карла Маркса, Чехова, Энгельса, Химиков, площадь Ленина и 3-й Чернышевский проезд. Для расчистки задействованы 68 единиц техники.

Объем работ в этом сезоне значительно превысил прошлогодние показатели. С начала периода вывезено 87 010 кубометров снега против 1 230 кубометров за аналогичный период прошлого года. Рост связан с интенсивными осадками.

Параллельно в округе проводят ямочный ремонт и обрабатывают покрытия пескосоляной смесью для предотвращения гололеда. Эти меры позволят поддерживать дороги в нормативном состоянии до наступления устойчивого тепла.

«Задача на ближайшее время — завершить вывоз снега и обеспечить нормальные условия для передвижения по городу в период снеготаяния», — отметил глава муниципалитета Алексей Шимко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье уже начали готовиться к паводкам. Из-за рекордного количества снега власти видят угрозу подтоплений.

«У нас традиционно есть уязвимые территории. Это прежде всего Луховицы, но и не только. Поэтому просьба уделить внимание и руслам рек, их проходимости, и тем микрорайонам в наших городах, которые находятся в низине», — сказал Воробьев.