В Серпухове уже оборудовали 12 детских игровых площадок

В городском округе Серпухов для маленьких жителей оборудовали 12 детских игровых площадок. В ближайшие дни подрядчик приступит к укладке нижнего слоя покрытия, после чего будет положен цветной усиленный слой, сообщает пресс-служба администрации округа.

На улице Чернышевского, 32 в Серпухове работы подходят к концу. Специалисты собирают новые элементы детского игрового комплекса. По окончании работ дети смогут играть на обновленном комплексе.

Завершены работы и на дворовой территории на улице Луначарского, 36. Юные серпуховичи уже активно пользуются элементами игровой площадки.

На финишной прямой работы по установке новой детской площадки у дома Г-19 в Пущине.

Площадь тематического игрового комплекса «Космос» — 450 кв. метров.

Наполнение элементами детской площадки соответствует интересам разных возрастных групп. Здесь уже установлены различные горки, несколько видов качелей, турники и стенка-сетка. Также будет и песочница для самых маленьких.

Новая яркая детская игровая площадка уже привлекает внимание пущинской детворы.

В общей сложности уже установлено 12 игровых площадок, готовых к сдаче в ближайшее время. В приоритете — комфорт и разнообразный досуг для жителей всех возрастных групп.

«В этом году обустраиваем 28 объектов. 7 из них — площадки, ранее установленные по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Остальные обновляем в рамках комплексного благоустройства дворов. Помимо игровых площадок, устанавливаем освещение, лавочки, урны, проводим укладку асфальта», — отметил глава Серпухова Сергей Никитенко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.