В Серпухове продолжаются работы по модернизации городских очистных сооружений

Реконструкция очистных сооружений в Серпухове находится в активной стадии. Возраст объекта — более 50 лет. Технологии, используемые при очистке сточных вод, сильно устарели. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

После реконструкции ил не будет складироваться на иловые карты. По современной технологии его будут перерабатывать в почвогрунт, который можно будет использовать для городского хозяйства. Это позволит исключить неприятные запахи — одну из главных проблем старого объекта. Будет изменена и технология очистки вод: вместо гипохлорида натрия будет применяться ультрафиолетовое обеззараживание.

Реконструкция очистных сооружений проводится в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В настоящее время идут масштабные работы по демонтажу старых труб, коммуникаций, иловых карт. Залиты бетонные основания для дальнейшего строительства зданий, в том числе — цеха под лабораторию и приемные камеры.

«На очистных сооружениях происходит плановое поэтапное переключение мощностей. Процесс текущей очистки сточных вод находится под постоянным контролем. Реконструкцию планируем завершить к концу 2026 года», — сказал глава округа Серпухов Сергей Никитенко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.