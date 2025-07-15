В Серпухове продолжаются работы по модернизации городских очистных сооружений

В 2024 году в Серпухове начались работы по модернизации городских очистных сооружений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На объекте завершены:

демонтажные и земляные работы;

работы по строительству нулевого цикла здания «Лаборатории»,

здания «Решеток», приемной камеры

работы по сооружению строительной части резервуара смешения.

На данный момент ведется сооружение нулевого цикла здания ультрафиолетовой обработки (УФО) и Цеха обезвоживания песка. Один из важных этапов — прокладка коллекторов от входящего в очистные сооружения коллектора до приемной камеры — также завершен. Проложены трубопроводы осветленной воды от аэротенков до здания УФО и доочистки, трубопровод очищенной воды от здания доочистки к сбросу в реку Нару. Осталось провести около 5 км технологических трубопроводов.

«В третьем квартале планируется начать возведение колонн, ограждающих конструкций и кровли зданий. В дальнейшем подрядчик проведет монтаж технологического оборудования. На объекте задействованы 62 человека и 17 единиц техники. Работы выполняются в соответствии с графиком. Предполагаемый срок завершения проекта — конец сентября текущего года», — рассказал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.