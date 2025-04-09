В Серпухове продолжаются масштабные работы по замене линий освещения

Одним из объектов по замене линий освещения в Серпухове стала улица Крюкова, участок рядом с мемориалом, посвященным Героям Великой Отечественной войны, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Опоры освещения на этой улице не обновлялись с момента их установки и уже отслужили свой срок.

На участке планируется заменить 32 опоры и установить современные светодиодные светильники. Также на территории, прилегающей к мемориалу, будут установлены четырёхметровые торшеры и проложена новая кабельная линия. Эти работы проводятся в рамках мероприятия «Содержание и обслуживание уличного освещения» Государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

В рамках программы «Светлый город» на 2025 год запланированы работы на нескольких объектах муниципалитета, включая улицу 65 лет Победы (участок от улицы Российская до Весенней), улицу Глазовскую, участок на улице Ленина в посёлке Большевик между домами 1б и 104, а также вблизи детского сада «Колокольчик» в поселке Кирпичного завода и на пешеходной дорожке от Институтского шоссе до детского сада № 7 «Вишенка» в Протвино.

Помимо областной программы, модернизация уличного освещения также осуществляется в рамках муниципального мероприятия. В прошлом году такие работы были проведены по 47 адресам. В настоящее время они продолжаются в деревнях Дракино и Дашковка на улице Пролетарская, а также в Серпухове на улицах Крюкова и Швагирева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил правительству региона во время совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов завершить в намеченные сроки все работы, связанные тепло- и водоснабжением жителей Подмосковья.

«Суть тепло- и водоснабжения — в тесном взаимодействии с муниципалитетами и территориями для того, чтобы все жизненно необходимые работы были завершены в срок», — заявил Воробьев.