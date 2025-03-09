В Серпухове продолжаются еженедельные выездные проверки на территории МКД

В рамках еженедельного обхода заместитель главы городского округа Серпухов Татьяна Орлова совместно с представителями Управления ЖКХ, по обращениям жителей, осмотрели три многоквартирных дома. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Борисовское шоссе, д. 9:

Раннее жители подъезда № 6 обратились с проблемой протечки кровли. Оперативно провели необходимые противоаварийные работы, и важно отметить, что сами жители отмечают положительные изменения, но точечные проблемы еще остались.

В этот раз с аналогичной проблемой обратились жители других подъездов этого дома. Примем меры и проведем экстренные работы, но необходимо учесть, что ситуацию с протечкой кровли решит только капитальный ремонт, сроки которого вместе с жителями и УК стараемся перенести на более ранний период.

Ул. Центральная, д. 160, корпус 3:

«Работы по плановой замене труб водоотведения, очистке и обработке подвального помещения продолжаются. В настоящее время в подвале сухо, продолжаем следить за ситуацией. В ближайшее время планируем повторную подсыпку и дезобработку. Помимо этого, на следующей неделе комиссия проведет проверку работоспособности приборов учета и погодозависимой автоматики. Через неделю обсудим результативность принятых мер», — сказала Татьяна Орлова.

Ул. Весенняя, д. 102:

«Жители сообщили о проблеме протечки кровли во время дождей на этой неделе. Подрядчик выйдет на объект в эти выходные, постараемся оперативно решить проблему», — добавила Татьяна Орлова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.