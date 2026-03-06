В Серпухове продолжают реконструкцию очистных сооружений

Реконструкция очистных сооружений в Серпухове идет по графику по состоянию на 6 марта 2026 года. На объекте завершены монолитные работы на ряде зданий, установлены мачты освещения и насосные станции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Очистные сооружения остаются одним из ключевых объектов инженерной инфраструктуры округа. В здании ультрафиолетовой очистки воды и лабораторном корпусе завершены монолитные работы, строители приступили к возведению стен из газоблока. Установлена 21 мачта освещения из 26 запланированных.

Полностью обустроены фундаменты под канализационные насосные станции. КНС № 1, 5 и 10 установлены и готовы к работе. В здании воздуходувок проложено 90% внутренних инженерных коммуникаций и ведутся отделочные работы, в административном корпусе заменены оконные блоки. В ближайшее время подрядчик сосредоточится на монтаже ферм перекрытия и установке технологического оборудования. На площадке задействован 71 рабочий, 14 инженерно-технических специалистов и 8 единиц техники.

«Ход работ находится на личном контроле. Реконструкция очистных сооружений — важный вклад в экологическую безопасность и качество жизни в нашем округе», — отметил глава Серпухова Алексей Шимко.

Алексей Шимко подчеркнул, что модернизация объекта повысит надежность системы водоотведения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.