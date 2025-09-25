В Серпухове продолжается реконструкция очистных сооружений

сегодня в 19:03

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко проверил ход работ на очистных сооружениях. Реконструкция реализуется в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На сегодняшний день демонтировано 13 старых объектов, среди которых - первичные отстойники, контактный резервуар и часть зданий по обезвоживанию осадка.

Ведется строительство задний, лаборатории, а также обновляется административный корпус и здание воздуходувок. Параллельно ведется прокладка новых технологических сетей.

Главное в проекте - современные технологии. Особое внимание уделяется обеззараживанию сточных вод: оснащение объекта современными УФ-установками и дисковыми фильтрами. Сейчас очистка проходит через механическую и биологическую стадии, а также обеззараживание. Новая технология сделает процесс более автоматизированным и безопасным для окружающей среды.

Руководству предприятия поручено обеспечить надлежащие условия хранения поступившего оборудования, особенно слаботочного и электрооборудования.

Срок завершения I этапа реконструкции очистных запланирован на 2027 год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа с очистными сооружениями в Московской области продолжается, она ведется на протяжении длительного периода, она ведется в рамках нацпроекта.

«Это большая программа, которая также на протяжении длительного периода реализуется на территории всей страны, и в Подмосковье, в частности», — сказал Воробьев.