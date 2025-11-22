В Серпухове продолжается модернизация очистных сооружений

сегодня в 23:59

В подмосковном Серпухове выходит на финишную прямую модернизация городских очистных сооружений, сообщили в пресс-службе округа.

На текущий момент полностью завершены бетонирование, остекление и внешняя отделка зданий лаборатории и воздуходувок, ведется монтаж технологических трубопроводов. Готовность воздуходувной иловой насосной станции достигла 80%: выполнены фасадные работы и замена кровли, начинается установка вентиляционных систем.

Особое внимание уделяется новым объектам: доставлены металлоконструкции для здания механического обезвоживания осадка, начаты работы на установке ультрафиолетового обеззараживания. Для аварийного резервуара проведена откачка ила и зачистка бетонных поверхностей, следующим этапом станет усиление конструкций. В рамках благоустройства территории запланированы укладка дорожного покрытия и монтаж 26 осветительных мачт.

Как подчеркнул глава городского округа Алексей Шимко, «к модернизации каждого объекта подходим детально, с учетом современных требований к надежности и безопасности». Общая строительная готовность комплекса оценивается в 40%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что масштабная модернизация системы ЖКХ в Подмосковье предполагает трансформацию инфраструктуры. Используемая автоматика дает заметный результат.

«Эта масштабная продолжительная программа предполагает не только замену каких-то узлов, от задвижки котла, от магистральных труб до распределительных сетей. Речь идет еще и о трансформации», — сказал Воробьев.