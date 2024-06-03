В Серпухове отремонтируют почти 10 км ЛЭП в 2024 году

В Московской области большое внимание уделяется мероприятиям, повышающим качество и надежность электроснабжения потребителей. Для этого энергосетевые компании региона реализуют различные программы, в частности, производственную программу капитального ремонта, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

В рамках данной программы специалисты «Мособлэнерго» приступили к ремонту четырех кабельных линий в Серпухове, обеспечивающих электроэнергией потребителей на улицах Горького, Весенней, 1-й и 2-й Московской, Борисовском шоссе.

Как отметил Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, в результате проведенных работ положительные изменения почувствуют более 15 тысяч потребителей Серпухова.

Ремонтные работы включают в себя замену кабеля на линии 10 кВ, проходящей от питающего центра ПС-44 «Серпухов» до распределительного пункта РП-10-10, а также замену двух участков линий до ТП-10-34. Общий объем работ составит 2,575 км. Кроме того, от питающего центра заменят 0,975 км кабельной линии напряжением 6 кВ до распределительного пункта РП-7, в том числе методом горизонтально-направленного бурения, не разрушающим дорожное покрытие.

Капитальный ремонт данных высоковольтных кабельных линий, которые участвуют в электроснабжении примерно трети города, планируется завершить в июне текущего года.

«Работы по капитальному ремонту мы проводим во всех муниципалитетах региона. Так, в Серпухове в этом году планируется отремонтировать почти 10 км кабельных и воздушных линий электропередачи, заменить трансформаторы в 5 трансформаторных подстанциях и привести в порядок здания 9 трансформаторных подстанций» — добавил Евгений Хромушин.

Наибольшие объемы в рамках программы капитального ремонта выполняются в весенние и летние месяцы.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.