В Серпухове начали ремонт крыш 20 домов

Ремонт кровель стартовал в 20 многоквартирных домах Серпухова в текущем сезоне. Перечень адресов сформировали с учетом технического состояния крыш и обращений жителей. Работы идут по графику, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В план вошли дома со скатными и плоскими крышами. Скатные кровли обновят по адресам: ул. Энгельса, 18; ул. Большая Профсоюзная, 10; ул. Советская, 44/53 и 60, 79; п. Пролетарский, ул. Школьная, 15; пер. Коммунистический, 20; ул. Российская, 24; ул. Ракова, 5.

Плоские крыши ремонтируют в д. Большое Грызлово, 31; м. Данки, 47; ул. Большая Профсоюзная, 7; проезд Мишина, 11; п. Пролетарский, ул. Школьная, 2; ул. Космонавтов, 19а и 156; ул. Новая, 25а; ш. Борисовское, 9; ул. Советская, 100г.

В настоящее время подрядчик работает на доме № 44/53 по улице Советской и в поселке Пролетарский на улице Школьной. Сроки соблюдаются, работы ведутся по плану.

«Каждый объект на личном контроле. Делаем все возможное, чтобы люди перестали беспокоиться о протечках крыш», — отметил глава муниципалитета Алексей Шимко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.