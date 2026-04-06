В Серпухове до 30 апреля завершат сезонную уборку улиц

Сезонная уборка продолжается в городском округе Серпухов, коммунальные службы работают в усиленном режиме. До конца апреля планируется завершить мойку дорог и остановок, подготовку фонтанов и вывоз смета, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В округе продолжается активный этап весенней уборки. До 12 апреля коммунальные службы завершат первый цикл мойки дорог, до 20 апреля приведут в порядок остановки, а до 24 апреля подготовят фонтаны к запуску. До 30 апреля запланированы вывоз смета, покраска остановочных павильонов, мойка ограждений, уборка обочин и второй цикл мойки дорог.

С 1 апреля на обслуживание МБУ «Комбинат благоустройства» передан 21 км региональных дорог. На текущей неделе работы ведутся в Серпухове на улицах Ворошилова, Чернышевского, Российской, Подольской, Луначарского, Чехова, Красноармейской и Революции. В Протвино уборка проходит на проспекте Академика Сахарова и в проезде Архитектора Корина, в Пущино — на проспекте Науки, улицах Профессора Виткевича, Парковой и Строителей.

Также проводится механизированная уборка всей асфальтобетонной сети. По обращениям жителей усилен вывоз смета: только с улицы Ворошилова за выходные вывезли 90 кубометров песка. Завершить все работы планируется до 30 апреля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.