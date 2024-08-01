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В Серпухове для строительства котельной передан участок

«Участок передан в рамках госпрограммы по модернизации объектов теплоснабжающего комплекса. Котельная мощностью 32 МВт будет возведена на ул. Красных Партизан», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год. Котельная будет обеспечивать теплом 4 соцобъекта, 40 многоквартирных домов и иных потребителей.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.