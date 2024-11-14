В Сергиевом Посаде завершен ремонт теплосетей

сегодня в 18:33

Сегодня с 12:00 в связи с плановыми ремонтными работами на теплопроводе Д150 и падением давления в магистрали трубопровода Д400 произошел выход из строя оборудования котельной на проспекте Красной Армии, д. 212 В. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Под контролем ведомства выполнены работы по устранению технологических нарушений на сетях, произведено наполнение трубопроводов теплоносителем. Работы завершены. Подача горячей воды и центрального отопления осуществляется потребителям 14 МКД в полном объеме.

Кроме того, плановые ремонтные работы проводятся на котельной Углич. Завершение плановых ремонтных работ — 14 ноября в 18:00.

Плановые ремонтные работы на котельной Рабочий Поселок завершены сегодня в 14 часов, в настоящее время отопление и горячее водоснабжение в районе подается в полном объеме.

На котельной Птицеград также проводились плановые ремонтные работы, которые могли повлиять на подачу теплоносителя. В настоящее время плановые ремонтные работы завершены, начато заполнение системы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.