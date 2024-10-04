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В Сергиевом Посаде завершают работы по замене аварийного коллектора на Скобянке

МУП «Водоканал» завершил подготовку к прокладке новой трубы в Сергиево-Посадском округе. В общей сложности на Скобяном поселке планируется заменить 800 м коллектора. Он будет проложен в две ветки, одна из которых будет резервной. Диаметр трубы составит 450 мм. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В субботу приступим к заглублению. Новый коллектор будет проложен методом прокола. Труба сварена и подготовлена к прокладке», — пояснил заместитель генерального директора МУП «Водоканал» Денис Жидких.

Работы по прокладке первого участка коллектора будут завершены на следующей неделе.

Для замены коллектора используют новую современную технику горизонтального бурения. Только она способна справиться с работой такого объема. Машин подобного типа не больше 20 на всю страну. Чтобы их получить, пришлось дождаться своей очереди.

По сертификату, новые трубы должны прослужить минимум 50 лет. Сейчас стоимость работ составляет 42 млн рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.