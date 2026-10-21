В Сергиевом Посаде восстановили отопление в доме на Новоугличском шоссе

Жители дома № 74А на Новоугличском шоссе в Сергиевом Посаде сообщили о нагреве батарей после обращения по поводу отсутствия отопления. Контроль подтвердил подачу тепла, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Администрация Сергиево-Посадского городского округа отреагировала на коллективную жалобу жителей дома № 74А на Новоугличском шоссе. Они записали видеообращение к прокурору из-за отсутствия отопления. После обращения и встречи с чиновниками батареи в третьем и четвертом подъездах начали нагреваться.

Начальник управления коммунальной инфраструктуры Ольга Дейкина рассказала, что специалисты «Газпром Теплоэнерго» и управляющей компании «НКС» увеличили объем теплоносителя и отрегулировали системы отопления и горячего водоснабжения.

«По отзывам жителей, сейчас батареи начали нагреваться. Управляющая компания продолжит мониторить ситуацию», — подчеркнула Ольга Дейкина.

Проверка подтвердила подачу тепла.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.