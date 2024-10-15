В Сергиевом Посаде продолжается реализация президентской программы соцгазификации

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В Сергиевом Посаде две семьи из деревни Мишутино и деревни Рогачево, имеющие право на льготы, получили дополнительные меры поддержки в рамках программы социальной газификации. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дополнительная мера поддержки включает бесплатные работы внутри участка и газовое оборудование стоимостью до 80 тысяч рублей.

Условия для предоставления социальной поддержки: гражданин является собственником и имеет регистрацию в жилом доме, подлежащем газификации.

Список льготных категорий и подробная информация о дополнительных мерах поддержки на сайте.

Подать заявление на заключение договора на социальную газификацию с учетом мер социальной поддержки можно на региональном портале государственных услуг.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.