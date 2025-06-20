В Сергиевом Посаде продолжается работа по замене труб тепломагистрали

В г. Хотьково Сергиево-Посадского округа продолжается работа по замене труб тепломагистрали. Она обеспечивает теплом и горячей водой ряд жилых домов и Московскую областную психиатрическую больницу № 5 в Хотьково, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Коммуникации здесь ранее принадлежали ЦНИИСМ и со временем сильно износились.

Чтобы исправить ситуацию было принято решение реконструировать теплотрассу. К работам приступили в декабре 2024 года. По плану будет заменено 1,5 км труб, их уложат в железобетонный монолитный канал, обеспечат дренажом.

На замену теплотрассы выделено порядка 100 млн рублей, из них около 85 млн — областные средства, а 15 млн выделены из местного бюджета.

На объекте работают 13 человек и необходимая техника. Строители предприняли все меры безопасности: огородили строительную площадку и при производстве работ учитывают режим отдыха пациентов больницы. Большую часть работ подрядчик планирует завершить уже в сентябре.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществлялась более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд, и дополнительных мероприятий», — заявил Воробьев.