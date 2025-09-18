В Сергиевом Посаде построили новую блочно-модульную котельную

В деревне Березняки Сергиево-Посадского округа по концессионному соглашению с «Газпром теплоэнерго МО» построена новая современная газовая блочно-модульная котельная. Она пришла на смену старой, эксплуатировавшейся с 1978 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новая котельная уже построена и оснащена современным оборудованием отечественного производства. Оценить степень готовность объекта к началу отопительного сезона приехали депутаты Совета Сергиево-Посадского округа.

К котельной подключено 43 многоквартирных дома, школа, детский сад, Сельский дом культуры «Юность», частные дома и коттеджи. Старая котельная не справлялась: котлы, теплообменники и насосы часто выходили из строя. В ближайшие годы перебои с теплом и горячей водой березняковцам не грозят. Котельная прошла пуско-наладку и на 100% готова к зиме. Подача тепла в дома зависит теперь от местной управляющей компании, которая должна установить дроссельные шайбы согласно гидравлическим расчетам. Это будет сделано до 1 октября.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.