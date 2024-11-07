В Сергиевом Посаде планируется капремонт участков тепловых сетей

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей в городском округе Сергиево-Посадский, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение всех работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту тепловых сетей по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г. о., г. Хотьково, от К-6 на МОПБ № 5 (в т. ч. ПИР)». Общая протяженность участков тепловых сетей 1 330 метров.

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Сергиево-Посадский.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.