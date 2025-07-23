В Сергиевом Посаде меняют более 3 км теплотрассы

В поселке Реммаш «Газпром теплоэненрго МО» ведет плановую замену коммуникаций в рамках трехстороннего концессионного соглашения между предприятием, правительством Московской области и администрации Сергиево-Посадского округа. Только на улице Мира будет заменено около 2000 погонных метров трубопровода. В общей сложности в населенном пункте заменят 50% труб, свыше 3200 м теплотрассы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Кроме трассы на ул. Мира у нас на поселке меняются еще 4 участка теплотрассы. Все работы будут завершены до 1 сентября, включая восстановление благоустройства», — рассказал заместитель директора Сергиево-Посадского филиала «Газпром Теплоэнгерго МО» Александр Трифонов.

Всю прошлую зиму «Газпром теплоэнерго МО» вынужден был проводить аварийные ремонтные работы на сетях. Их рвало из-за колоссального износа. Перекладка теплотрассы позволит существенно повысить надежность горячего водоснабжения и отопления поселка.

Прежде чем уложить трубы готовится траншея, она очищается от остатков коммуникаций и ила. Затем на дно засыпают и утрамбовывают песчаную подушку. И только потом на нее укладывают новые трубы, проверяют сварные швы и делают теплоизоляцию, внутрь которой ставят специальные маячки. С их помощью с большой точностью можно будет выявить место прорыва.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.

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