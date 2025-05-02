В Сергиевом Посаде из-за непогоды упало большое количество деревьев
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Из-за аномальной непогоды в ночь на 2 мая в Сергиево-Посадском городском округе упало большое количество деревьев, оставив без электроэнергии ряд населенных пунктов, написала в своем Telegram-канале глава муниципалитета Оксана Ероханова.
Все муниципальные службы мобилизованы с 2 часов ночи.
«В первую очередь аварийные бригады восстанавливают подачу электроэнергии, освобождают дороги от поваленных деревьев, убирают деревья с линий электропередач», — уточнила глава.
Единая дежурно-диспетчерская служба принимает заявки от жителей: 8(496)545-77-55.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.