В Сергиевом Посаде из-за непогоды упало большое количество деревьев

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Из-за аномальной непогоды в ночь на 2 мая в Сергиево-Посадском городском округе упало большое количество деревьев, оставив без электроэнергии ряд населенных пунктов, написала в своем Telegram-канале глава муниципалитета Оксана Ероханова.