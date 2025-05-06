В Сергиевом Посаде доставили воду жителям пострадавших от стихии домов

Жителям поселка Реммаш Сергиево-Посадского округа, чьи дома в результате ЧС временно остались без холодного водоснабжения, подвезли питьевую воду. Работы продолжаются, но из-за перепадов напряжения некоторое оборудование не выдерживает и выходит из строя. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Организация МУП «Водоканал», вынужденная ограничивать водоснабжение в отдельных районах округа на время проведения ремонта, не оставляет жителей без одного из самых необходимых ресурсов для человека.

К физкультурно-оздоровительному комплексу «Орбита» в поселке Реммаш доставили бутилированную воду, общим объемом порядка 1000 литров. Вторая ГАЗель привезла техническую воду. Раздача прошла в спокойной обстановке, толкучки и паники не было.

На данный момент специалисты «Водоканала» устраняют аварию в сети ХВС, при этом горячая вода жителям поселка подается в штатном режиме.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.