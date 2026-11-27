Администрация Сергиево-Посадского округа ввела с 25 ноября 2026 года режим повышенной готовности для предупреждения возможной аварии на канализационном коллекторе в районе поселка Скоропусковский, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Сергиево-Посадского округа постановлением от 25 ноября 2026 года ввел режим повышенной готовности из-за риска аварийной ситуации на канализационном коллекторе в районе поселка Скоропусковский. Режим действует с 25 ноября до особого распоряжения.

Территорией возможного возникновения чрезвычайной ситуации определен участок автомобильной дороги от поселка Скоропусковский до улицы Глинки в Сергиевом Посаде. Повышенная готовность носит предупредительный характер и не означает, что чрезвычайная ситуация уже произошла.

Режим предусматривает мониторинг обстановки, подготовку необходимых сил и средств, планирование мер по предупреждению чрезвычайной ситуации и информирование населения. Эти организационные меры призваны снизить риски и обеспечить готовность ответственных служб к оперативному реагированию при ухудшении ситуации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ликвидация и недопущение коммунальных аварий должны стать стандартом в Подмосковье. В этой работе помогают датчики и своевременная реакция диспетчерских.

«Знаю, что все без исключения территории уделили внимание тому, чтобы у нас диспетчерская служба, теперь уже оснащенная датчиками, видела и своевременно реагировала на те или иные заниженные показатели», — сказал Воробьев.