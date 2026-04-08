В Сергиево-Посадском округе спилили аварийное дерево

Сухое дерево убрали 8 апреля у дома 8А на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде. Работы провели сотрудники МБУ «Благоустройство СП» из-за угрозы падения ствола на пешеходную дорожку, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сухостой находился рядом с тротуаром и мог рухнуть при сильном ветре. Для проведения работ привлекли профессиональную бригаду с автовышкой и трактором, оснащенным дробильной машиной. Спиленные ветви и ствол переработали в щепу на месте, что позволило избежать складирования мусора.

Мастер участка Алексей Котков отметил, что удаление аварийных деревьев ведется в плановом порядке и по обращениям жителей.

«Мы смотрим по графику, но также оперативно реагируем на заявки жителей. Такие деревья представляют опасность, особенно сейчас, когда люди больше гуляют», — пояснил Котков.

В ближайшее время аналогичные работы по удалению сухих ветвей и аварийных деревьев проведут в Рабочем поселке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.