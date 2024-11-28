В Сергиево-Посадском округе «Мособлгаз» провел встречу с жителями

На встречу пригласили всех желающих. Наиболее общие вопросы заранее собирали по адресу электронной почты. Со своими проблемами к представителям ведомства обратилось несколько десятков жителей округа.

Основная масса вопросов касалась сроков подключения ресурса по программе социальной газификации. Помимо отставания от графика, в адрес представителей «Мособлгаза» звучали претензии относительно нарушенного благоустройства.

Напомним, что по программе догазификации сети тянут до границ участка бесплатно. Собственнику остается протянуть коммуникации по своей земле и ввести в дом, установив дополнительное оборудование. Программа социальной газификации в Сергиево-Посадском районе — это 86 населенных пунктов и более 4000 новых вводных газопроводов.

Следующий этап — догазификация садовых товариществ, что стало возможным благодаря принятым Госдумой в минувшую сессию законам. Список товариществ-участников программы уже формируется.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.